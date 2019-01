Musical Awards: Winst voor René van Kooten en Brigitte Heitzer, en Davina Michelle opent de show

DEN HAAG - De Zoetermeerse René van Kooten en Haagse actrice Brigitte Heitzer hebben allebei een Musical Award in de wacht gesleept. Voor hun rollen in de musical Evita wonnen ze de prijzen voor beste mannelijke hoofdrol en beste vrouwelijke hoofdrol.

Evita vertelt het verhaal van Eva (gespeeld door Brigitte Heitzer), een actrice die uiteindelijk first lady wordt van Argentinië. Ze wordt een van de bekendste Argentijnse vrouwen en is zowel heel geliefd als gehaat. René van Kooten vertolkt de rol van Ché.

Beide sterren van de musical gingen er met de belangrijkste individuele award vandoor. Van Kooten was zichtbaar geëmotioneerd toen hij de prijs in ontvangst nam.

The Lion King favoriet bij het publiek





Nederlandse musicalliefhebbers vinden net als vorig jaar The Lion King de beste musical van het jaar. De voorstelling won woensdagavond de AD-publieksprijs bij de Musical Awards, die werd uitgereikt door de Amerikaanse zangeres Anastacia. Eerder vandaag werd bekend dat zij eind dit jaar een rol gaat vertolken in de musical 'We will rock you', die naar Den Haag komt. The Lion King kreeg 53 procent van de stemmen en versloeg de mede genomineerden Mamma Mia! en Soldaat van Oranje. De juryprijs voor beste grote musical ging naar The Addams Family.





In de categorie 'aanstormend talent' was de Delftse actrice Julia Nauta kanshebber. Zij speelde zich dit seizoen in de kijker dankzij Soof - de Musical. Nauta greep naast de prijs, die uiteindelijk naar Jochem Smit ging voor zijn rol in You're The Top.

Davina Michelle brengt ode aan Lady Gaga





Ook Davina Michelle maakte vanavond haar opwachting op het Musical Awards Gala. De zangeres uit Nieuwerkerk zong samen met Schoonhovenaar Jamai en musicalacteur Freek Bartels de openingsmedley van de show. Daarin bracht Davina een ode aan Lady Gaga door het nummer I'll never love again uit de film A Star is Born te zingen.

Bekijk haar optreden hieronder:



