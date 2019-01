Inzamelingsactie voor gehandicapte judoka Bob (9): 'Ik wil naar de Paralympische Spelen'

ZOETERMEER - Schitteren op de Paralympische Spelen als sterjoduka. Dat is de grote droom van de 9-jarige Bob uit Zoetermeer. Hij is geboren met een open ruggetje en judoot daarom op zijn knieën. Om te oefenen - en omdat Bob al veel toernooien in Nederland heeft gewonnen - wil hij wedstrijden in het buitenland gaan spelen. Maar hiervoor is veel geld nodig. Daarom startte zijn moeder een crowdfundingsactie.

'Ik heb Bobs wens ingevuld op een crowdfundingssite en zo is het balletje gaan rollen', vertelt moeder Monica. 'Bob wil heel graag een toernooi in Schotland spelen en daar hebben we zo'n zevenhonderd euro voor nodig.'

Om een echte topjudoka te worden, is het belangrijk dat Bob zich goed kan ontwikkelen. 'Ik speel in Nederland steeds tegen dezelfde tegenstanders. Ik vind het leuk om te kijken of ik in het buitenland sterker of misschien wel slapper ben dan mijn concurrenten', lacht Bob.



Handicap

Doordat Bob geboren is met een open ruggetje, is normaal judoën geen optie. 'Hij kan niet staan, dus beoefent hij de sport zittend. We doen daarom meestal alleen oefeningen met de armen en het bovenlijf', vertelt zijn trainer Jan Rust.

Bob laat zich door zijn handicap niet uit het veld slaan. 'Het is net als normaal judo. Ik kan alle grepen en technieken, alleen dan op mijn knieën', vertelt hij. Zijn grootste droom is ooit mee te doen aan de Paralympische Spelen.



Sparen

Inmiddels is het streefbedrag gehaald. Toch kunnen mensen nog steeds doneren. 'Bob heeft nog heel veel andere buitenlandse toernooien op zijn lijstje staan, dus we sparen gewoon verder', aldus Monica.