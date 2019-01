Deel dit artikel:













'Personeel steunt sluiting Bronovo' Bronovo Ziekenhuis in Den Haag (archieffoto)

DEN HAAG - Het bestuur van het Haaglanden Medisch Centrum (HMC) geeft donderdag openheid van zaken over het Bronovo-ziekenhuis in Den Haag. Het personeel wordt donderdagochtend ingelicht over de toekomst.

Volgens de NOS stemt een grote meerderheid van de betrokkenen in met de plannen van het Haaglanden Medisch Centrum om het Bronovo-ziekenhuis eerst in de weekenden te sluiten en daarna helemaal te sluiten.Wel zijn er grote zorgen over de snelheid waarmee het ziekenhuis dichtgaat. De Ondernemingsraad, de Cliëntenraad, de Verpleegkundige Adviesraad en de Medische Staf van het HMC hebben schriftelijk op de plannen gereageerd. Al die reacties zijn in bezit van de NOS. De meeste functies van het Bronovo worden overgeheveld naar HMC Westeinde. Het HMC Antoniushove in Leidschendam blijft open. Veel mensen hebben bijzondere en mooie herinneringen aan het iconische ziekenhuis. Omroep West vroeg naar jouw meest dierbare herinneringen. Deze week halen wij deze herinneringen op met oud-medewerkers en -patiënten. In dit dossier vind je de mooiste verhalen op een rij.