Bronovo-ziekenhuis gaat definitief dicht

REGIO - Het Bronovo-ziekenhuis in Den Haag gaat uiterlijk 2024 dicht. Dat heeft het bestuur van het Haaglanden Medisch Centrum (HMC) donderdag bekendgemaakt. Antoniushove in Leidschendam blijft open en het Westeinde-ziekenhuis in het centrum van Den Haag wordt de hoofdvestiging van HMC.

Het Bronovo gaat per 1 juli al in de weekenden dicht. 'HMC Bronovo wordt in 2019 omgevormd tot een weekziekenhuis voor poliklinische en planbare zorg', aldus Paul Doop, bestuursvoorzitter bij HMC. 'Tussen 2022 en 2024 zal de poliklinische en planbare zorg worden verplaatst naar HMC Antoniushove en HMC Westeinde, waarna HMC Bronovo als ziekenhuis in de huidige vorm zal worden gesloten.'

Onder het HMC vallen Westeinde en Bronovo in Den Haag en Antoniushove in Leidschendam. Volgens Doop is het te duur om alle drie de locaties open te houden. 'Daarom moeten we van drie naar twee locaties. Er wordt te weinig geld verdiend om in de toekomst te investeren in ICT en huisvesting bij drie ziekenhuizen', stelt de directeur.





Tekort aan personeel

Een tekort aan goed gespecialiseerd personeel is volgens hem ook een reden om het Bronovo te sluiten. Hij benadrukt wel dat de ziekenhuisgroep financieel gezond is en dat er over 2018 zwarte cijfers zijn geschreven. Wat er met het Bronovo-gebouw gaat gebeuren, is volgens Doop nog onbekend.

De ziekenhuisgroep gaat alle acute zorgfuncties, inclusief verloskunde medio dit jaar in HMC Westeinde concentreren. Het aantal bedden wordt daar met tachtig uitgebreid. Ook komen er meer parkeerplaatsen op het terrein van Westeinde, van 555 worden het er minimaal 750.

Westeinde blijft volgens hem, als ziekenhuis met een van de grootste spoedeisendehulpafdelingen van Nederland, het centrum voor acute en hoogcomplexe zorg. Antoniushove wordt de locatie voor oncologie én planbare zorg.

Het personeel is donderdagochtend ingelicht. Er wordt nog een keuze gemaakt om de huisartsenpost (HAP) op het Bronovo te houden of te verplaatsen naar een andere goed toegankelijke locatie.



Rijke historie: voorloper Bronovo werd in 1865 al geopend

Met de sluiting komt een einde aan een lange historie van ziekenhuis Bronovo. In 1865 wordt het ziekenhuis gesticht als 's Gravenhaagsche Diakonessen Inrichting, aan de Kazernestraat. In 1879 volgde een verhuizing naar de Laan van Meerdervoort. Toen werd ook de naam Bronovo in gebruik genomen.

In 1929 werd verhuisd naar de Bronovolaan, waar in 1999 een nieuw ziekenhuis werd neergezet. Opmerkelijk genoeg werd in 2017 in het ziekenhuis aan de Bronovolaan nog een nieuwe Spoedeisende Hulp geopend.

