Eis: zes jaar cel en tbs voor moord Tomatenstraat

LEIDEN - Het Openbaar Ministerie (OM) heeft donderdag zes jaar cel en tbs geëist tegen Maarten O. voor een moord op 24 september in zijn huis in de Tomatenstraat in Leiden. Het slachtoffer was de 38-jarige Pool, Tomas Kierat. Ex-tbs'er O. zou hem drie keer gestoken hebben maar zegt zich daarvan niks te herinneren omdat hij in een psychose zat.

O. is onderzocht in het Pieter Baan Centrum. Uit rapportages is naar voren gekomen dat hij gedeeltelijk ontoerekeningsvatbaar is. Een combinatie van stress, drugsgebruik en een persoonlijkheidsstoornis maken hem tot een complex geval.

Lang tbs-verleden

O. vindt zelf dat hij geheel ontoerekeningsvatbaar is. Deskundigen adviseren een tbs-behandeling De verdachte is het daarmee eens, omdat hij zich niets kan herinneren : 'Ik zat tenslotte in een psychose.'

Maarten O. heeft een lang tbs-verleden. Hij werd in september 2005 veroordeeld tot zes maanden cel en tbs met dwangverpleging nadat hij zijn ex-vriendin toetakelde met een schroevendraaier. Sinds eind 2012 woonde hij buiten de tbs-kliniek, maar werd hij nog wel behandeld.

Een dag voordat de rechter een beslissing moest nemen of hij nog langer behandeld zou worden, vertrok O. naar Duitsland. Daar werd hij opgepakt met drie kilo wiet. Hij werd door de Duitse rechter in februari 2014 veroordeeld tot drieënhalf jaar cel.



Tbs verlengd

Terwijl O. in Duitsland gevangen zat, werd zijn tbs eind 2014 nog eens verlengd. Een half jaar later is zijn tbs-behandeling beëindigd. Na zijn celstraf in Duitsland keerde O. terug naar Nederland. Uiteindelijk kwam hij terecht in zijn geboorteplaats Leiden.

O. was bekend bij hulpinstanties. Die grepen ondanks waarschuwingen niet in.



