Ruzie binnen bestuur HMC over nieuwe koers; bestuurslid stapt op Foto: Haaglanden MC

REGIO - Binnen de raad van bestuur van het Haaglanden Medisch Centrum (HMC) is onenigheid ontstaan over de toekomst van de ziekenhuizen. Bestuurslid Renée Barge heeft daarom besloten op te stappen. 'In goed overleg is besloten dat Barge per 15 januari is teruggetreden', aldus het bestuur. Barge zou het niet eens zijn over de nieuwe koers. Donderdag werd bekend dat het Bronovo-ziekenhuis in Den Haag uiterlijk 2024 dichtgaat.

Het bestuur maakte donderdagochtend de definitieve plannen voor de verschillende vestigingen bekend. Naast het sluiten van het Bronovo-ziekenhuis werd bekend dat Antoniushove in Leidschendam open blijft. Het Westeinde-ziekenhuis in het centrum van Den Haag wordt de hoofdvestiging van HMC. Het Bronovo gaat per 1 juli al in de weekenden dicht. Er wordt nog een keuze gemaakt over de huisartsenpost op het Bronovo: houden of verplaatsen naar een andere locatie. Alle acute zorgfuncties - inclusief verloskunde - worden medio dit jaar in HMC Westeinde geconcentreerd.

Informatiebijeenkomsten Met het besluit volgt HMC de aanbeveling van accountantskantoor KPMG. Volgens dat scenario wordt HMC Westeinde de hoofdlocatie met topzorg. Antoniushove in Leidschendam wordt een kankercentrum met doordeweekse zorg en is daarbij in het weekend dicht. Het ziekenhuispersoneel is donderdagochtend ingelicht over deze veranderingen. De omwonenden van het Bronovo krijgen een brief met meer uitleg. Ook organiseert het ziekenhuis zes informatiebijeenkomsten waar mensen terecht kunnen met vragen. De eerste is woensdag 30 januari. Deze bijeenkomst begint om 18.30 uur. Geïnteresseerden hiervoor moeten zich aanmelden bij het ziekenhuis. Veel mensen hebben bijzondere en mooie herinneringen aan het iconische ziekenhuis. Omroep West vroeg naar jouw meest dierbare herinneringen. Deze week halen wij deze herinneringen op met oud-medewerkers en -patiënten. In dit dossier vind je de mooiste verhalen op een rij.