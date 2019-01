Deel dit artikel:













Pesthuis Leiden staat vanaf nu te koop Pesthuis in Leiden | Foto: Omroep West

LEIDEN - De verkoop van het Pesthuis in Leiden is donderdag gestart. Potentiële kopers kunnen tot 9 april reageren. In september 2019 wordt bekendgemaakt wie de nieuwe eigenaar wordt, meldt het Rijksvastgoedbedrijf op zijn website.

Eerder was al bekend dat er behoorlijk wat voorwaarden zijn voor een koper. Zo moet het Pesthuis een publieke functie behouden, toegankelijk blijven voor publiek en laten zien dat Leiden 'een kennis- en cultuurstad is'. Het complex ligt naast het centraal station van Leiden en bestaat uit een pesthuis, een voormalig gevangenisgebouw en een aantal woonhuizen. Het Rijk is sinds 1990 eigenaar ervan. Na een grote restauratie werd het complex vanaf 1998 verhuurd aan Naturalis.

Ervaring met bijzondere panden is een vereiste Omdat Naturalis dit jaar een nieuw museum opent, verlaat dat museum het Pesthuis. Het Rijk heeft daarom besloten het complex te verkopen. De nieuwe eigenaar moet sowieso ervaring hebben met dit soort bijzondere panden. Dat wordt allemaal gecontroleerd tijdens de aanmeldingsfase van de verkoop. Na de aanmelding volgt de selectiefase. De aanmeldingen worden gecontroleerd door een speciale commissie waarin mensen van het Rijk, de gemeente Leiden en externe mensen zitten. Uiteindelijk gaan vijf potentiële kopers door. Die mogen dan een bod uitbrengen. Wie hier het hoogste biedt, krijgt het Pesthuis.

In Pesthuis zaten geen pestpatiënten Het Pesthuis werd in 1661 gebouwd, maar werd nooit voor pestpatiënten gebruikt. Wel kwam er een ziekenhuis in. Omdat het complex nog altijd herkenbaar is als 17e-eeuwse isolatie- en quarantaine-inrichting voor de pest, is het 'één van de belangrijkste monumenten van de geschiedenis van de gezondheidszorg', meldt het Rijksvastgoedbedrijf.