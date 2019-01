Drie jongens aangehouden na mishandeling in Den Haag

DEN HAAG - De politie heeft woensdagavond drie jongeren aangehouden voor het mishandelen van een 16-jarige jongen op de kruising van de Danckertsstraat met de 2e Sweelinckstraat in Den Haag. Het slachtoffer raakte ernstig gewond.

Het slachtoffer werd met spoed vervoerd naar het ziekenhuis, waar hij nog steeds ligt. Na onderzoek werden twee jongens van 15 jaar en een jongen van 16 aangehouden.

De mishandeling vond plaats rond 14.30 uur. Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Een van de verdachten rende na de mishandeling weg in de richting van de Valeriusstraat.