Verdachte woningoverval Pijnacker heeft meer op zijn kerfstok

DEN HAAG - Abdel el B. die terechtstaat voor een woningoverval in Pijnacker, wordt van meer strafbare feiten verdacht. Dat bleek donderdag tijdens de rechtszaak. Het Openbaar Ministerie verdenkt de 20-jarige Amsterdammer ook van witwassen, valse aangifte en het kwijtmaken van post.

De overval aan De Harnasch in Pijnacker, vorig jaar maart, werd goed voorbereid. De overvallers gingen meerdere keren kijken bij het huis. Eén van de overvallers - gekleed in een hesje van het postbedrijf waar El. B. voor werkte - belde aan bij de woning.

Eenmaal binnen werd de vrouw - die alleen thuis was - geslagen en geschopt. Ook werd ze aan de haren de trap opgesleurd. Volgens het OM kreeg ze een wapen tegen haar hoofd gedrukt en werd opgesloten in een slaapkamer. 'We willen al je sieraden, diamanten en horloges', zeiden de overvallers. 'Zijn die dingen meer waard dan je leven? We weten wie je man is en die gaat dood en weten ook dat je nog een kind hebt.'



Eén verdachte nog spoorloos

Nadat de drie overvallers waren gevlucht kreeg de politie een tip over het kenteken van de vluchtauto. Op de A4 ter hoogte van Roelofarendsveen werd het busje met twee van de drie overvallers, de buit, het wapen en het hesje van het postbedrijf aangehouden door de politie. De tweede verdachte is de 21-jarige Amsterdammer Faisal O. De derde verdachte is nog altijd niet aangehouden.