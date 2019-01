'Kijk, die meneer gaat zijn piemel naar buiten doen', voorwaardelijke celstraf voor potloodventer

DEN HAAG - Een 40-jarige Hagenaar is donderdag veroordeeld tot twee maanden voorwaardelijke celstraf. De man stond op 20 september vorig jaar te masturberen op het balkon van zijn kamer in de opvang van het Leger des Heils aan het Oranjeplein. De man werd gezien door een moeder en haar kinderen van 3 en 5.

'Kijk naar die meneer, die gaat zijn piemel naar buiten doen', riep de peuter. De moeder deed aangifte en een medewerkster van de opvang ging langs bij de 40-jarige man. In eerste instantie ontkende de man het verwijt: 'Ik had daar een wondje en daar keek ik naar', klonk het excuus.

Later kwam in een gesprek met de reclassering uiteindelijk toch een bekentenis. De potloodventer is geen onbekende van de politie, sinds 2005 heeft hij al een waslijst van veroordelingen voor schennisplegingen opgebouwd.



Behandeling

Vanwege het verleden van de man eiste de aanklaagster twee maanden voorwaardelijke celstraf. 'Kleine kinderen moeten niet geconfronteerd worden met iemand zijn geslachtsdeel. En hun moeder moet ongewild allemaal vragen beantwoorden,' aldus de officier van justitie.

De politierechter nam de eis over. De 40-jarige man, die zelf niet aanwezig was op de zitting, moet ook een verplichte daderbehandeling ondergaan.







LEES OOK: Boete voor potloodventer: 'Ik zag zijn ballen hangen'