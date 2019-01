Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Immers ziet teveel onnodig puntverlies ADO: 'Over dat gevoel heen stappen' Lex Immers | Foto: Soccrates Images

DEN HAAG - ADO Den Haag heeft in de eerste seizoenshelft teveel punten laten liggen in wedstrijden waar het beter dan de tegenstander speelde of op papier beter zou moeten zijn. Dat concludeert Lex Immers in aanloop naar de belangrijke wedstrijd tegen NAC. 'Afgelopen weekend gebeurde dat weer. Over dat gevoel moeten wij heen stappen. Vrijdag moeten wij er weer staan.'

'We hebben dit seizoen meerdere wedstrijden gehad waar we de punten moeten pakken, maar het niet doen. Dat is misschien ook wel ons verhaal van de eerste seizoenshelft. NAC-thuis, De Graafschap-thuis, Emmen-thuis en Heracles-uit. Dat zijn twaalf punten waar we er maar twee van gepakt hebben', rekent Immers uit. Ook afgelopen weekend stond ADO, ondanks dat het de bovenliggende partij was, met lege handen. 'Het positieve is dat wij goed voetbal hebben gespeeld en dat biedt perspectief voor de volgende wedstrijden als wij tegen onze directe concurrenten spelen', vervolgt Immers. 'Wij moeten ons als groep vasthouden aan het goede gevoel en de resultaten tegen PEC Zwolle, Willem II en Feyenoord.'

NAC-uit belangrijk duel Toch is de wedstrijd tegen NAC een belangrijk duel. Bij een nederlaag komt de onderkant van de Eredivisie wel heel dichtbij. 'Het moet ook gebeuren nu. Wij moeten gewoon voetballen zoals wij kunnen en gewend zijn. In de eerste seizoenshelft hebben wij twintig punten behaald. Als we dat in de tweede seizoenshelft ook doen dan eindigen wij op veertig punten en dat is gewoon prima.' LEES OOK: Groothuizen vervangt de geschorste Zwinkels, Beugelsdijk keert terug in basisopstelling