Groothuizen vervangt de geschorste Zwinkels, Beugelsdijk keert terug in basisopstelling

DEN HAAG - ADO-trainer Fons Groenendijk kiest voor Indy Groothuizen als vervanger van Robert Zwinkels. De 22-jarige keeper verloor halverwege de eerste seizoenshelft zijn basisplaats en had daar flink last van. 'Iedereen maakt wel eens wat mee. Dan moet je je terugvechten en laten zien dat je mentaal sterk genoeg bent. Indy Groothuizen keept', klinkt Groenendijk duidelijk.

Verwachting ADO-trainer Fons Groenendijk:

'We hebben dit seizoen al eerder naar beneden gekeken. Geen reden om paniekvoetbal te spelen. Het is onderin zoals het is. Er zijn nog genoeg wedstrijden te gaan. NAC speelt uit anders dan thuis. Ze zullen, kijkend naar hoe positie op de ranglijst, de strijd met ons aan gaan. Zeker in een thuiswedstrijd met hun publiek er achter.'

Vermoedelijke opstelling:

ADO-trainer Fons Groenendijk deed op de afsluitende persconferentie niet geheimzinnig over zijn opstelling tegen NAC. 'Indy Groothuizen vervangt Robert Zwinkels. Tom Beugelsdijk keert terug na een schorsing. Verder blijft het elftal gelijk', aldus Groenendijk. Wilfried Kanon ging op de laatste training eerder naar binnen, maar kan volgens Groenendijk wel starten tegen NAC.



Uitgelicht:

De laatste editie tussen NAC en ADO Den Haag werd vorig seizoen met 0-1 gewonnen door de Haagse ploeg. Tom Beugelsdijk werd door te scoren uit een corner de matchwinnaar.



Mis niks van NAC Breda - ADO Den Haag:

NAC Breda – ADO Den Haag is vrijdagavond live te volgen via Omroep West. Jim van der Deijl en Pim Markering doen live verslag van de wedstrijd. Ook via onze social media-kanalen blijf je op de hoogte van de ontwikkelingen.