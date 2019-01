ADO haalt de banden aan met Chinese investeerders: eten, drinken en veel lovende woorden

DEN HAAG - Den Haag en de Chinese eigenaar van ADO trekken de banden weer aan. Na een moeizame periode, twee jaar geleden, worden de verhoudingen steeds beter. Sterker nog: de gemeente en de voetbalclub hopen nu zelfs op meer geld uit het oosten. Daarom werden Chinese ondernemers deze week uitgenodigd in het stadion.

Een rondleiding door het stadion, presentaties, eten en drinken. Maar vooral veel, héél veel, lovende woorden over en weer. Een lounge op de derde verdieping van het ADO-stadion is volgestroomd met vertegenwoordigers Chinese bedrijven in de regio. Ze worden allemaal ontvangen door de Haagse economie- en sportwethouder Richard de Mos (Groep de Mos). Met een keurig knikje neemt hij de visitekaartjes - die op bijna rituele wijze worden overhandigd - in ontvangst.

'We laten hier zien dat we samen met ADO Den Haag graag de rode loper uitrollen voor Chinese ondernemers', aldus de wethouder. De hoop is dat de ondernemers gaan investeren in de club. Bijvoorbeeld met het afnemen van businessseats, het huren van een skybox, of wellicht door financiële steun aan het ooit vermaarde internationale jeugdvoetbaltoernooi dat gemeente en club na jaren van afwezigheid weer willen organiseren. 'Maar óók om aan onze Chinese eigenaar te laten zien dat we het samen willen doen.'



Handelsmissie naar China

De Mos ging afgelopen december op handelsmissie naar China. Daar sprak hij al met vertegenwoordigers van de grootaandeelhouder van ADO, het bedrijf United Vansen. Na jaren van strubbelingen werden de banden aangehaald. De Mos veegt dat niet weg. 'Nee, die banden waren in het verleden niet al te best. De Chinese eigenaar had een moeilijke start. Daar zijn terecht harde noten over gekraakt - ook door mij', zegt hij.

Maar het tij is gekeerd, vindt De Mos. 'Inmiddels is de Chinese eigenaar iemand die zijn rekeningen voldoet. Er is nog nooit iemand geweest die zoveel heeft geïnvesteerd in ADO Den Haag. De eigenaar heeft aangegeven zijn aandelen niet van de hand te willen doen en dan moeten we samenwerken om de club vooruit te helpen. En gelukkig is de Chinese eigenaar heel positief en dan zijn wij dat als gemeente ook.'



Meer investeerders trekken

Tijdens die trip naar China beloofde hij ook aan United Vansen dat gemeente en ADO hun best gaan doen om meer investeerders te trekken. Door het inrichten van een speciale lounge voor Chinese bedrijven in het stadion, bijvoorbeeld. Maar ook het vermaarde internationale jeugdtoernooi komt dus terug. De bedrijven zouden daar ook aan kunnen bijdragen, zodat ze hier grote talenten uit eigen land kunnen zien.

ADO-directeur Mattijs Manders is blij met de nieuwe koers. 'We hebben natuurlijk een moeilijk start gehad, zoals iedereen weet. En we hebben echt aan elkaar moeten wennen. Maar we gaan proberen toch steeds meer de vruchten te plukken van het feit dat we een Chinese aandeelhouder hebben en we moeten maar eens zien wat dat gaat opleveren.'



'Zeer geslaagd evenement'

Op deze avond voor ondernemers heeft hij al een paar bedrijven gesproken die zijn geïnteresseerd in een box of lounge. 'Wat dat moet opleveren, moet nog blijken maar ik vind het tot nu toe een zeer geslaagd evenement.'

Yuning Zhang, de Chinese speler van ADO, gaat ondertussen op de foto met gasten. Maar niet al te lang. Hij is een tijd geblesseerd geweest en de trainer heeft gezegd dat hij ook voldoende rust moet krijgen.



Schakel tussen bedrijven en stad

Felix Wu, CEO van United Vansen, is hier toch wel een beetje de eregast. En hij is enthousiast over wat hij in het stadion ziet. 'Dit is heel belangrijk voor de stad Den Haag', constateert hij. Wu benadrukt ook het belang van de club als schakel tussen Chinese bedrijven en de stad. 'Die investeerders zijn belangrijk voor de groei van Den Haag.'

