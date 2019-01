Den Haag kijkt naar noodfonds voor afgelaste evenementen

DEN HAAG - De gemeente Den Haag en organisatoren van Haagse evenementen onderzoeken de mogelijkheid om een noodfonds op te richten voor events die worden afgelast. Dat kondigt burgemeester Pauline Krikke aan in een reactie op raadsvragen van collegepartij Hart voor Den Haag/Groep de Mos.

Aanleiding is het afgelasten van de Scheveningen Light Walk. Die ging afgelopen december niet door vanwege slecht weer. Deelnemers aan die verlichte wandeltocht kregen hun geld niet terug. Een kaartje kostte tussen de 22,50 en 27,50 euro. De organisatie overweegt volgende keer deelnemers te compenseren met bijvoorbeeld korting of voorrang. Uiterlijk deze maand komt daarover duidelijkheid, schrijft het stadsbestuur.

Een ander heikel punt is het verzekeren van evenementen. Vanwege veiligheidsissues, maar ook door de steeds extremere weersomstandigheden, zijn volgens organisatoren de risico's niet of nauwelijks te verzekeren. 'Deze afweging is uiteraard voor de verantwoordelijkheid van de organisatie', meldt het Haagse college. 'Als een organisator zich echt goed wil verzekeren, is dat kostbaar en het biedt bovendien géén garanties.'



'Flinke stap in de goede richting'

Ralf Sluijs, raadslid van Hart voor Den Haag/Groep de Mos, laat weten blij te zijn met het aangekondigde onderzoek. 'Het was voor de deelnemers én organisatie enorm spijtig dat de Light Walk niet doorging. Het was absolute overmacht, maar het feit dat de deelnemers hun ingelegde geld niet terugkregen vonden en vinden wij nog steeds onverteerbaar. Een noodfonds voor dit soort situaties is daarom een flinke stap in de goede richting en kan toekomstige teleurstellingen verzachten.'

