Nog onduidelijkheid over huisartsenpost Bronovo, mogelijk naar Leidschendam

DEN HAAG - Er is nog geen besluit genomen over de plek van een nieuwe huisartsenpost als het Bronovo-ziekenhuis sluit. Dat zegt Rob Jansen, voorzitter van de raad van bestuur van Hadoks, de organisatie van alle huisartsen in Den Haag.

'De spoedeisende hulp van Bronovo sluit deze zomer, en we willen heel graag in een ziekenhuis zitten waar ook een spoedeisende hulp is', zegt Jansen. Hij benadrukt dat dat ook eigenlijk hoort bij de kwaliteitseisen die aan een huisartsenpost gesteld worden. HMC maakte donderdag bekend dat het Bronovo-ziekenhuis dichtgaat.

De huisartsenorganisatie heeft inmiddels eisen opgesteld voor een nieuwe plek voor de huisartsenpost. 'Dat gebruiken we bij onze zoektocht naar een nieuwe locatie. De verwachting is dat we daar over enkele weken uit zijn'.



Gesprekken met gemeenten en patiënten

Hadoks kijkt eerst zelf naar een plek die ze geschikt acht. Dan overweegt de organisatie om ook te gaan praten met gemeenten en andere belanghebbenden, maar dat is nog niet zeker. 'Het finale besluit wordt door de huisartsen zelf genomen', zegt Jansen.

Leidschendam heeft overigens wel goeie papieren. Rob Jansen: 'Het is niet erg waarschijnlijk dat we een post openen in het Westeinde ziekenhuis, en geografisch gezien lijkt Leidschendam aardig te kloppen'. Hij benadrukt wel dat er geen besluit is genomen.



Verhuisd

De huisartsenpost is vorig jaar verhuisd uit het Antoniushove in Leidschendam naar het Bronovoziekenhuis. De kans is dus aanwezig dat er straks wordt terugverhuisd. Jansen wil niet zeggen op welke termijn een eventuele verhuizing gaat plaatsvinden.



