Bonden blij met houding HMC, ondanks ontslagen Bronovo

DEN HAAG - Bij de sluiting van het Bronovo Ziekenhuis in Den Haag gaan enkele tientallen ondersteunende banen verloren. Dat verwacht vakbond CNV. De banen verdwijnen niet enkel onder personeel van het Bronovo maar ook elders in de organisatie, zegt CNV-bestuurder Joost Veldt.

'Bij het ziekenhuis werken we met afspiegeling, dus je kunt niet zomaar één-op-één mensen overplaatsen. Dit kan gevolgen hebben voor personeel op andere locaties', zegt Veldt. Het gaat om het principe dat je niet enkel jonge of oude medewerkers mag ontslaan of overhouden, maar dat dat een afspiegeling van de rest van de organisatie moet zijn.

Zijn collega Mark Froklage van verpleegkundigevakbond NU'91 maakt zich geen zorgen over het verpleegkundige personeel. 'HMC zal goed moeten zorgen dat verpleegkundigen blijven', zegt hij. 'Er zijn overal vacatures en toen de geruchtenstroom op gang kwam over de sluiting van Bronovo zag je al dat zeker gespecialieerde verpleegkundigen om zich heen gingen kijken.' Een aantal van hen is toen ook vertrokken, maar Froklage heeft geen exacte cijfers.



'Goed sociaal plan, vooral nodig voor ondersteunend personeel'

De klappen gaan vooral vallen bij het ondersteunend en facilitair personeel. De directie van HMC verwacht volgens CNV-er Veldt dat de afvloeiing vooral via natuurlijk verloop is op te lossen. De raad van bestuur zei donderdag in een toelichting dat er geen gedwongen ontslagen zullen vallen.

Beide bonden benadrukken dat er een goed sociaal plan ligt. Jos Veldt: 'De eerste stappen vallen nu onder dat sociaal plan. En we hebben met de directie afgesproken dat we weer om tafel gaan zitten als de plannen verder zijn uitgewerkt. Dan zien we of het sociaal plan toereikend is, of dat er verder naar gekeken moet worden.'



FNV: 'Veel emotie en sentiment'

FNV is ook blij met hoe het loopt. 'Natuurlijk is er veel emotie en sentiment, maar de manier waarop de raad van bestuur iedereen erbij betrekt vinden we goed', zegt Cor de Beurs.

LEES OOK: Ruzie binnen bestuur HMC over nieuwe koers; bestuurslid stapt op

Veel mensen hebben bijzondere en mooie herinneringen aan het iconische ziekenhuis. Omroep West vroeg naar jouw meest dierbare herinneringen. Deze week halen wij deze herinneringen op met oud-medewerkers en -patiënten. In dit dossier vind je de mooiste verhalen op een rij.