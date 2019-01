Zeelucht goed tegen kanker: 'Mijn zoon woont aan de kust en is genezen'

WASSENAAR - Zeelucht inademen helpt om kanker te bestrijden en het cholesterolgehalte in het bloed te verlagen. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit Gent en het Vlaams Instituut voor de Zee. Aan de Wassenaarse Slag wordt donderdag verheugd gereageerd op het nieuws. 'Het verbaast me wel, maar ik ben er blij mee', zegt een jonge strandganger.

'Toevallig heb ik een te hoog cholesterolgehalte', vertelt een vrouw in Wassenaar. 'En ik weiger statines te slikken. Dus wat gebeurt er: ik hou het heel goed in de gaten. En het is gedaald.' Ze moet even slikken om niet emotioneel te worden. 'Mijn zoon woont ook aan de kust, maar hij is genezen van kanker.'

Onderzoekers wijzen op de gunstige effecten van wat ze zeespray noemen: zeewater dat door golfslag wordt verneveld. Die spray bevat door algen en bacteriën gemaakte stoffen die goed zijn voor de gezondheid. 'Wanneer je zeelucht inademt, neem je deze stoffen op in je lichaam', aldus de Universiteit Gent.



Effect op longkankercellen

In het laboratorium is gekeken naar het effect op longkankercellen. Daaruit bleek dat zeelucht de werking remt van een gen dat een belangrijke rol speelt bij longkanker en het cholesterolgehalte. 'Eerdere studies toonden aan dat longkankercellen afsterven en dat de cholesterol daalt wanneer we dit gen afremmen', zegt onderzoeker Jana Asselman.

'Nieuwe potentiële kankertherapieën en de laatste generatie cholesterolremmers werken in op ditzelfde gen. Nu we weten dat ook zeelucht de werking van dit gen afremt, kunnen we verwachten dat zeelucht een gelijkaardig positief effect kan hebben op de gezondheid.'



Scientific Reports

Het onderzoek is gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Scientific Reports. De wetenschappers gaan proberen te achterhalen welke stoffen in de zeelucht deze effecten veroorzaken.

