Rijnsburgse Boys en VVSB sluiten deal over ongelukkige aanvaller Tervoert Frank Tervoert | Foto: Orange Pictures

NOORDWIJKERHOUT - Rijnsburgse Boys-speler Frank Tervoert stapt per direct over naar VVSB. De overgang van de aanvaller naar hekkensluiter VVSB is opmerkelijk, want vorige week wilde Rijnsburg hem nog aan zijn contract houden toen hij zijn ongenoegen uitte over zijn reserverol. Trainer van 'de Uien' Wilfred van Leeuwen zei: 'Rijnsburg is geen doorvoerhuis van ontevreden spelers.'

Tervoert wilde na de eerste speelronde van 2019 zijn contract inleveren en graag de overstap maken naar Noordwijkerhout. Ik ben bij Katwijk weggegaan omdat ik wekelijks wilde spelen. Volgens mij doe ik waarvoor ik gehaald ben, maar toch krijg ik teleurstelling op teleurstelling te verwerken. Misschien moet ik mijn conclusies trekken’, zo zei hij toen. Rijnsburg-voorzitter Ad Hendriksen wilde niet meewerken aan een overgang en stuurde de 28-jarige aanvaller voor onbepaalde tijd naar het tweede elftal. Kort voor het sluiten van de transfermarkt gaat Rijnsburg toch overstag. Hekkensluiter VVSB heeft het contract van de clubtopscorer van Rijnsburg afgekocht waardoor Tervoert alsnog de overstap naar Noordwijkerhout kan maken. In de winterstop maakte middenvelder Wesley Goeman al de overstap van Rijnsburg naar Noordwijkerhout. LEES OOK: Frank Tervoert verbannen naar tweede elftal Rijnsburgse Boys