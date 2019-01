Deel dit artikel:













Veel afgelastingen in het amateurvoetbal komend weekend Voetbalveld in de sneeuw (Foto: ANP)

REGIO - De KNVB heeft voor komende zaterdag al het amateurvoetbal afgelast, op de wedstrijden in de tweede divisie, derde divisie en hoofdklasse na. Voor zondag zijn de duels in de zogeheten B-categorie van regio's West I en West II afgelast, de wedstrijden in de A-categorie gaan vooralsnog door.

Bij afgelastingen hanteert de KNVB twee categorieën. De A- en B-categorie. A-categorie

Mannen

Alle standaardteams van de eerste klasse tot en met de vijfde klasse

De reserve-hoofdklasse tot en met de reserve derde klasse

JO19, JO17, JO15: eredivisie tot en met de eerste klasse

JO13 eerste divisie tot en met hoofdklasse Vrouwen:

Eredivisie vrouwen tot en met derde klasse

B-categorie:

Alle overige teams

De eredivisie, eerste divisie, tweede klasse, derde klasse en hoofdklasse vallen bij afgelastingen niet onder de categoriën. Daar wordt per wedstrijd gekeken of een afgelasting nodig is. LEES OOK: Energiebesparing sportclubs: 'De contributie kan zelfs omlaag'