Zorgen over verdwijnen spoedeisende hulp Bronovo overheerst bij buurgemeenten

REGIO - HMC Haaglanden moet gaan overleggen met huisartsen, ziekenhuizen en ambulancediensten in de Leidse regio. Dat vindt wethouder Nanning Mol van Voorschoten. Hij denkt dat ziekenhuizen in die regio het drukker gaan krijgen als het Bronovo-ziekenhuis de spoedeisende hulp sluit.

Wel vindt Mol het positief dat het Antoniushove open blijft. 'Maar ook in Voorschoten zijn er inwoners die Bronovo gaan missen.' En dat gaan ook inwoners van Wassenaar doen, denkt zorgwethouder Inge Zweerts de Jong van die gemeente. 'Veel Wassenaarders hebben een emotionele band met dit ziekenhuis.'

Zij zit vooral in over de acute zorg voor de Wassenaarders. 'Het bestuur van het HMC heeft aangegeven dat de aanrijtijden van de ambulance ruim binnen de wettelijke norm blijven', zegt Zweerts de Jong. Maar volgens haar is het belangrijk dat 'het HMC gezondheidscntrum in Wassenaar open blijft'.



Leidschendam-Voorburg

Ook in Leidschendam-Voorburg maken ze zich zorgen over het verdwijnen van de spoedeisende hulp in het Bronovo. 'Dat is zorgelijk omdat de afstand voor acute zorg voor onze kwetsbare inwoners wel erg groot is', zegt wethouder Juliette Bouw. 'Over de huisartsenpost bllijven we in gesprek met de huisartsen over de mogelijke vestiging in onze gemeente.'

De gemeente Den Haag wil vooral dat HMC blijft praten met de buurgemeenten en de inwoners. Wethouder Kavita Parbhudayal zegt dit te blijven monitoren. Over de wens om de bereikbaarheid van het Westeinde te vergroten, is ze minder optimistisch. 'Met de auto is de binnenstad lastig bereikbaar, maar met het openbaar vervoer gaat het heel goed. En HMC wil zelf nadenken over extra parkeerplekken. Daar moeten we dan ook maar over praten als dat nodig is.'