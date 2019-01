Tranen bij medewerkers Bronovo: 'Wij zijn verkwanseld'

DEN HAAG - De sluiting van het Bronovo-ziekenhuis in Den Haag zorgde donderdag voor tranen bij een deel van het personeel. Ook was er onrust bij patiënten te bespeuren. 'Vooral voor hen is het heel erg, want zij zijn de dupe.'

Behoorlijk wat medewerkers reageerden emotioneel op de aankondiging dat het Bronovo uiterlijk in 2024 dicht gaat. 'Ze waren aan het huilen, ze hadden echt verdriet', zegt Lilian Bollee namens de ondernemingsraad van het Haaglanden Medisch Centrum (HMC), waar het Bronovo nu nog onder valt. 'Maar ze begrepen het wel. En dat verdriet is meer gebouw- en wijkgebonden, dan dat het met de organisatie te maken heeft.'

'Ik heb het gevoel dat wij als Bronovo zijn verkwanseld. We zijn altijd een goed bedrijf geweest', vindt een vrouw die als laborant klinische neurofysiologie (KNF) werkzaam is. 'Ik vind het voor het bedrijf heel erg, maar ik vind het vooral voor de patiënten heel erg. Want die zijn de dupe.'



'Niet naar het Westeinde'

Enkele omwonenden zien het niet zitten dat patiënten mogelijk naar het Westeinde-ziekenhuis moeten verhuizen. Volgens hen is dat namelijk slecht bereikbaar. 'Parkeren is daar een ramp, verkeer is een ramp in die binnenstad', briest een vrouw uit Voorburg. 'Als er echt iets is, ga ik niet naar het Westeinde, denk ik.'

'Ik merk heel veel onrust bij mijn patiënten in de spreekkamer. Al mijn collega's merken dat', aldus Bastiaan Sorgdrager, voorzitter van de medische staf in het HMC. Ter geruststelling benadrukt hij: 'We blijven ook zorg bieden in de buurt, alleen op een andere manier. Als je een bepaalde ziekte hebt, moet je voor een ingreep misschien iets verder gaan reizen. Maar je kan erop rekenen dat wij daar dezelfde kwaliteit van zorg zullen blijven bieden.'

