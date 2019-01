Deel dit artikel:













Groot zinkgat: honderd huishoudens hebben minder of geen kraanwater Zinkgat in Maasdijk. (Foto: Omroep West)

MAASDIJK - In het centrum van Maasdijk heeft een breuk in de waterleiding donderdagmiddag tot een twee meter breed zinkgat geleid. Het water wordt uit het gat gepompt om het lek te kunnen repareren. Bij zo'n honderd huishoudens komt geen of minder water uit de kraan. Het is niet bekend hoe het lek heeft kunnen ontstaan. Waterleidingbedrijf Evides is tot in de loop van de avond bezig met reparatiewerkzaamheden.

Het zinkgat is na een leidingbreuk ontstaan op het kruispunt van de Korte Kruisweg met de Abel Tasmanstraat. Een deel van de weg is afgesloten. Het gat is ongeveer twee meter breed en er is een hoop zand op straat gespoeld. Het water wordt uit het gat gepompt, zodat monteurs bij de leiding kunnen. LEES OOK: Besturingskast waterstuwen gesloopt: geen direct overstromingsgevaar