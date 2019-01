Henk de Vree lijsttrekker PVV Zuid-Holland

DEN HAAG - Henk de Vree is lijsttrekker namens de Partij voor de Vrijheid (PVV) bij de Provinciale Statenverkiezingen in Zuid-Holland op 20 maart. Dat meldt de partij aan Omroep West. Ook de andere negentien kandidaten op de lijst zijn donderdag bekendgemaakt.

De 64-jarige De Vree woont in Hardinxveld-Giessendam en is sinds 2011 Statenlid, vanaf 2014 in de rol als fractievoorzitter namens de PVV. In 2015 loodst De Vree de PVV als lijsttrekker naar acht zetels. Daarmee wordt de PVV de tweede partij van de provincie, na de VVD met tien zetels. Doordat de PVV in 2015 wederom tot de oppositiebanken is veroordeeld, is de partij onder de leiding van De Vree de grootste oppositiepartij in de Provinciale Staten van Zuid-Holland.

‘Ik ben heel blij met de voordracht, het is geweldig dat ik opnieuw de PVV mag vertegenwoordigen in de belangrijkste provincie van Nederland’, zegt De Vree opgetogen. ‘Wij zijn de partij die niet met beloften komt, maar zich echt inzet voor de inwoners van Zuid-Holland. Onder andere voor de infrastructuur (wegen, vaarwegen, fiets- en ruiterpaden), het tegengaan van de klimaatgekte die de burger een vermogen gaat kosten, het verlagen van de motorrijtuigenbelasting - wat mogelijk is omdat de provincie veel grotere reserves heeft dan nodig en verplicht - en natuurlijk blijven we vechten tegen het gevaar van de alsmaar oprukkende islam’, aldus De Vree.

De top tien





De overige namen in de top zeven van de kandidatenlijst zijn vrijwel allemaal bekende namen. Het gaat namelijk om zittende Statenleden: Bart Privé (nummer 2, Den Haag), Ed Braam (3, Rijswijk), Jeremy Mooiman (4, Zoetermeer), Tessa Dulfer (5, Papendrecht) en Harm Groenendijk (7, Hendrik-Ido-Ambacht). Alleen Dan van Leeuwen uit Dordrecht op plaats 6 is een nieuwe naam. Hij is momenteel de fractievoorzitter van de PVV in Dordrecht.

De top tien wordt compleet gemaakt door Rene van Beek (Den Haag), Philip Glerum (Rotterdam) en Arno Stoop (Zoetermeer). Zij zijn nog niet actief in de politiek. De lijstduwer is wel een bekende: de Rotterdamse PVV-fractievoorzitter Maurice Meeuwissen op plaats 20.

De PVV is de laatste partij die zijn lijsttrekker en kandidatenlijst nog wereldkundig moest maken.