Schrijver Selma Noort gaat aan de slag op Haagse school Foto: ANP

DEN HAAG - Op vier basisscholen in Den Haag en drie in Leiden gaat vanaf vrijdag het project de schoolschrijver van start. Voor een half jaar wordt een kinderboekenschrijver 'gastschrijver' van de school. De schrijver gaat proberen de kinderen meer aan het lezen te krijgen. De aftrap van het project is op de Helen Parkhurstschool in Den Haag.

De schoolschrijver gaat in de klas helpen met lezen en taal. Het is vooral de bedoeling om leesachterstand bij kinderen weg te werken. Daarnaast worden ouders geholpen om kinderen te laten lezen. Stichting de Schoolschrijver doet dit omdat lezen de fantasie stimuleert en de woordenschat vergroot. Naast lezen besteedt de schrijver veel aandacht aan creatief schrijven. Schrijver Selma Noort wordt vrijdag door de Haagse wethouder Saskia Bruines beëdigd als schoolschrijver. Wethouder Bruines benadrukte het belang van het project dat leerlingen in staat stelt te leren, hoe leuk lezen en schrijven is en hoe je je gevoelens kunt uitdrukken met woorden.

175 kinderboeken Selma Noort is kinderboekenschrijfster en beeldend kunstenaar. In 1979 schreef zij haar eerste boek. Sindsdien heeft ze meer dan 175 kinderboeken geschreven voor kinderen van drie tot en met achttien jaar. Bekende boeken van Selma Noort zijn onder meer 'De zee kwam door de brievenbus' en 'Silas en de wolf'. In de regio doen verder de PI-school De Brug (Leiden), De la Reyschool (Transvaal, Den Haag), OBS Erasmus (Escamp, Den Haag), Leimundo (Leiden), 't Palet (Schilderswijk, Den Haag) en De Singel (Leiden) mee aan het taalproject.