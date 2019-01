Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Schrijver Selma Noort wordt schoolschrijver op Haagse school Foto: ANP

DEN HAAG - Op vier basisscholen in Den Haag en drie in Leiden gaat vanaf vrijdag het project de schoolschrijver van start. Voor een half jaar wordt een kinderboekenschrijver 'gastschrijver' van de school. De aftrap van het project is op de Helen Parkhurstschool in Den Haag.

Schrijver Selma Noort wordt vrijdag door de Haagse wethouder Saskia Bruines beëdigd als schoolschrijver. Selma Noort is kinderboekenschrijfster en beeldend kunstenaar. In 1979 schreef zij haar eerste boek. Sindsdien heeft ze meer dan 175 kinderboeken geschreven voor kinderen van drie tot en met achttien jaar. Bekende boeken van Selma Noort zijn onder meer 'De zee kwam door de brievenbus' en 'Silas en de wolf'. De Schoolschrijver is een kinderboekenschrijver die een half schooljaar gastschrijver' is van een basisschool. Lezen is een technische vaardigheid maar met lezen onderzoek je ook jezelf en de wereld. Wie veel leest en vertrouwd is met taal en verhalen staat met zelfvertrouwen in de wereld. Lezen stimuleert de fantasie en vergroot de woordenschat. Naast lezen besteedt de schrijver veel aandacht aan creatief schrijven.