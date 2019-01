Leidse ijsbaan wordt definitief 250 meter

LEIDEN - Er komt definitief een 250-meter ijsbaan in Leiden. Wannneer met de bouw aan de Voorschoterweg zal worden begonnen is nog niet bekend. Dat meldt mediapartner Unity.

Donderdagavond bleek dat de meeste politieke partijen niet het financiële risico willen lopen dat een 333-meter baan met zich meebrengt. Het bestuur van de stichting Schaatshal Leiden presenteerde eind vorig jaar een nieuw plan voor de financiering van een 333-meter baan, nadat het niet mogelijk bleek om de regiogemeenten eraan te laten meebetalen. De deelnemende schaatsclubs zouden zelf meer huur moeten gaan betalen, zo was het idee.

Vorige week bleek al dat een meerderheid van de Leidse raad geen voorstander was van een langere baan. Wel deed de Leidse wethouder Paul Dirkse nog een ultieme poging om de 250-meterbaan te vergroten. Hij stuurde een mail aan de omliggende gemeenten om garant te staan voor het onbrekende bedrag van 3,5 miljjoen euro.





Emotie





De lobby voor een langere ijsbaan is teleurgesteld in de beslissing van de Leidse raad. 'Leiden 24 januari 2019, wat een gemiste kans voor de stad en de schaatssport in Leiden en de regio, werkelijk visieloos!', meldt Unity, De schaatsverenigingen hebben ruim een jaar gestreden voor een langere baan.