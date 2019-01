Herinneringen aan Bronovo: Jimmy zamelde knuffels in als dank voor goede zorg

DEN HAAG - Jarenlang belandde Jimmy Smit geregeld op de kinderafdeling van het Bronovo-ziekenhuis. 'Ik had een foutje in mijn immuumsysteem. Daardoor lag ik door bijna alle virussen telkens in het ziekenhuis', aldus Jimmy. Hij en zijn moeder Monique hebben goede herinneringen aan het Bronovo. Ze hebben nog altijd contact met arts Melanie Thomas die Jimmy jaren geleden hielp.

'Dokter Thomas is een vrouw die er niet alleen voor het patiëntje is, maar ook voor de ouders', zegt Monique Smit. 'Ik stuur ieder jaar een kerstkaartje. Dan stuur ik foto's mee en vertel ik hoe het met het gezin gaat.' De arts neemt een paar dagen na het versturen altijd contact op het Monique. 'Zodra ik het gestuurd heb dan belt ze later terug en vertelt ze hoe erg ze het waardeert dat het contact zo is.'

Jimmy had het gevoel dat hij iets terug moest doen voor de arts die hem tijdens zijn kinderjaren heeft geholpen. 'Het is gewoon een topvrouw, dat meen ik echt. Een aantal jaren geleden wilde ik iets doen voor het Bronovo, met name voor de kinderafdeling. Ik had tegen mijn oudste zus Samantha gezegd: kom we gaan cupcakes bakken en ze verkopen. We hebben meer dan 100 euro opgehaald. We hebben daar speelgoed van gekocht en naar het ziekenhuis gebracht.'



Bronovo verrast

Het ziekenhuis was volgens de familie Smit verrast door de actie van Jimmy. 'Ik moest wat terugdoen. Ze waren er heel blij mee. Niemand had nog eerder zoiets teruggedaan zeiden ze', aldus Jimmy.

Het Bronovo-ziekenhuis verdwijnt definitief uiterlijk in 2024. Aan het iconische ziekenhuis hebben velen bijzondere en mooie herinneringen. Omroep West vroeg naar jouw meest dierbare herinneringen. Deze week halen wij deze herinneringen op met oud-medewerkers en -patiënten. In dit dossier vind je de mooiste verhalen op een rij.