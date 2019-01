Bewust geen id of echt geen idee?

DEN HAAG - Hij deed het echt per ongeluk, hij is zich van geen kwaad bewust, zegt Iwan vrijdag tegen de politierechter. De Pool zou een vals identiteitsbewijs hebben laten zien toen hij gecontroleerd werd door de politie. Daar staan flinke straffen op zal hij later horen.

Een vriend heeft het id-bewijs laten liggen in zijn auto, zegt Iwan. Hij heeft het weggestopt bij zijn telefoon. Als de politie hem aan de kant zet en vraagt om identificatie, trekt hij de legitimatie van zijn vriend.

Al snel komt hij erachter dat hij het verkeerde bewijs heeft gegeven, vertelt Iwan. 'Ik hoorde de agent de achternaam noemen en dacht toen: nee, die is niet van mij', zegt hij via een tolk. Iwan wordt meegenomen. Hij is zich nog altijd van geen kwaad bewust.



Eigenaar weet van niks

Om zijn verhaal te checken belt de politie nog even met de eigenaar van de id-kaart. Die zegt van niks te weten. Ook heeft hij geen toestemming aan Iwan gegeven om zijn kaart te gebruiken. 'Ik begrijp er niets van', zegt Iwan. 'Hij heeft hem laten vallen in mijn auto.'

De officier van justitie vindt het raar dat Iwan bij de politie een heel ander verhaal heeft verteld. En volgens de officier kloppen er meer dingen niet. 'Want stond u niet internationaal gesignaleerd?', vraagt ze. 'En gaf u daarom een valse legitimatie?'



Meer aan de hand?

Ze gaat verder: 'En waarom gaf u een verkeerde geboortedatum op?', wil ze weten. Volgens het proces verbaal is Iwan geboren in 1986, terwijl hij tijdens de zitting twee keer zegt in 1988 geboren te zijn. Ook zijn geboorteplaats in Polen klopt niet, volgens de officier.

Ze is ervan overtuigd dat Iwan bewust de politie om de tuin wilde leiden toen hij aan de kant gezet werd. Iwan is het er niet mee eens. Hij denkt dat hij staande gehouden werd vanwege zijn Poolse kenteken: 'typische discriminatie', noemt hij het.



Eis: celstraf

Maar voor het Openbaar Ministerie is dit een serieuze zaak. 'Ik denk dat u willens en wetens de politie om de tuin wilde leiden', zegt de officier. Ze eist twee maanden cel. Iwan heeft geen advocaat meegenomen. Zijn enige verdediging is ontkennen en zeggen dat het hem spijt.

'U heeft er een rommeltje van gemaakt', zegt de rechter. Volgens haar heeft Iwan zich wel degelijk uitgegeven voor een ander persoon. Dat hij snel probeerde in te grijpen, spreekt in zijn voordeel maar pleit hem niet helemaal vrij. Dat hij vervolgens wisselende verklaringen aflegt, werkt weer in zijn nadeel.



Geen cel maar werkstraf

De rechter besluit Iwan geen celstraf op te leggen. Hij krijgt een werkstraf van 100 uur. Tot slot raadt ze Iwan aan om zich gelijk na de zitting te melden bij de balie van de reclassering om zijn werkstraf in te plannen. 'Ik ga daar direct naar toe', belooft Iwan.

In het kader van de privacy is de naam van de verdachte gefingeerd.





Dit is een artikel in de reeks 'Bij de politierechter'. Meer verhalen lezen?