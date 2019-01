Verdachte schietpartij Zoetermeer meldt zich bij de politie

ZOETERMEER - Er heeft zich iemand bij de politie gemeld voor de schietpartij van dinsdagavond in de Van der Hagenstraat in Zoetermeer. Dat schrijft burgemeester Charlie Aptroot van Zoetermeer aan de gemeenteraad. Aptroot schrijft verder dat er geen verband is tussen de andere schietpartijen de afgelopen maanden in de Van der Hagenstraat.

Afgelopen dinsdagavond rond 22.30 uur kreeg de politie een tip dat er geschoten was in de Van der Hagenstraat, onder het viaduct bij de Oostweg. Volgens een woordvoerder van de politie was er echter niemand meer toen de agenten daar aankwamen. Er lagen alleen enkele hulzen op de weg.

In de Van der Hagenstraat werden vorig jaar twee uitgaangsgelegenheden beschoten. In maart was het raak bij Club One, er zaten zeker 20 kogelgaten in de voordeur. Niemand raakte gewond. In september was Club Magnum aan de beurt. In de toegangsdeur van de club zaten tien kogelgaten. Twee maanden later lag er een granaat voor de deur van de club. Ook daarbij vielen geen gewonden.



Geen verband

Burgemeester Aptroot schrijft: 'Over het strafrechtelijk onderzoek kan ik u niets melden, behalve dat er geen verband bestaat tussen dit incident en de andere incidenten die bij een aantal horecagelenheden in het betreffende gebied hebben plaatsgevonden.'