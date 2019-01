Coffeeshops Delft niet meer open: eigenaar verkoopt zaken

Kogelgaten in de ruit van coffeeshop The Game in de Delftse Breestraat. | Foto: District8

DELFT - De eigenaar van coffeeshops The Game en The Future in de binnenstad van Delft wil de zaken verkopen. Burgemeester Marja van Bijsterveldt van Delft heeft vrijdag besloten dat de coffeeshops weer open mogen, maar de eigenaar houdt de zaken dicht. De coffeeshops waren sinds eind oktober gesloten op last van de burgemeester na meerdere geweldsincidenten.

De burgemeester schrijft in een reactie: 'De coffeeshops mogen weer open vanaf 26 januari. Daadwerkelijk openen is een zaak van de ondernemer. De eigenaar van de coffeeshops heeft laten weten dat hij heeft besloten de coffeeshops niet meer zelf te exploiteren. Hij is voornemens zijn zaken te verkopen.' De eigenaar van de zaken wil niet reageren op het nieuws.

Het zou kunnen dat een nieuwe ondernemer weer coffeeshops begint in de twee panden. De burgemeester laat weten dat een nieuwe eigenaar opnieuw een vergunningaanvraag moet doen. 'Aan een vergunning is een onderzoek verbonden, dat duurt enkele weken. Als een nieuwe ondernemer aan alle voorwaarden voldoet kan hij de coffeeshops in de Peperstraat en de Breestraat gaan exploiteren.'



Schietpartijen en handgranaat

De geweldsincidenten bij de coffeeshops begonnen in mei, toen The Future werd beschoten. Ruim een week later ontplofte er een handgranaat bij de coffeeshop in de Peperstraat. Ook The Game aan de Breestraat was toen het doelwit. Op 16 september werd eerst geprobeerd om de twee zaken te beschieten, maar dat mislukte omdat het wapen van de schutter weigerde. Later die ochtend werd er wel geschoten op coffeeshop The Game.

Op 8 oktober schoot de politie op een verdacht persoon in de Breestraat, maar die wist te ontkomen. Mogelijk had de verdachte op coffeeshop The Game geschoten; de persoon zwaaide met een wapen. Even later werd bij Het LangeLand Ziekenhuis in Zoetermeer een 18-jarige man met een schotwond achtergelaten. Hij - een zoon van een politieagent - overleed dezelfde dag.



Politiebewaking

Na het schietincident op 8 oktober stond er 24 uur per dag een politieauto voor de deur van de twee coffeeshops. Na een paar dagen werd de strenge bewaking afgebouwd. Er bleef wel extra surveillance in de binnenstad van Delft. Op 26 oktober werden coffeeshops The Game en The Future plotseling per direct gesloten door de burgemeester naar aanleiding van 'nieuwe informatie'.