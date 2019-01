Bronovo dicht: Waarom een ziekenhuis soms beter kan sluiten

DEN HAAG - Het Bronovo-ziekenhuis gaat uiterlijk 2024 dicht en dat roept emoties op bij mensen uit de buurt, (oud)-patiënten en personeel. Mensen zijn bang dat de wachtlijsten in de andere ziekenhuizen stijgen en dat de kwaliteit van de zorg slechter wordt. Maar klopt dat? En is het eigenlijk erg dat het Bronovo sluit? Wij stelden vijf vragen hierover aan Richard Janssen, hoogleraar economie en organisatie van de gezondheidszorg aan de Erasmus Universiteit en de Tilburg University.

Hoe erg is het dat het Bronovo-ziekenhuis sluit?

De emoties zijn heel logisch: veel mensen hebben een gevoel bij het ziekenhuis. Ze zijn er geboren of hun ouders zijn er overleden. Dát gevoel gaat verloren. Daarom moet er ook zeker aandacht zijn voor die emoties. Maar op de lange termijn is dit besluit wel de juiste. Dit soort beslissingen verkomen dat ziekenhuizen failliet gaan, zoals in Amsterdam.

En hoe zit dat straks met wachtlijsten? En zijn er wel genoeg bedden in het Westeinde?

Veel ziekenhuizen hebben geen bedbezetting van honderd procent. Gemiddeld zijn er zo'n zestig tot zeventig procent van de bedden in een ziekenhuis bezet. Andere ziekenhuizen kunnen de extra patiënten dus heel goed opvangen. Bovendien: het goede personeel wordt verspreid over de overige ziekenhuizen. Daardoor worden de mensen bij die ziekenhuizen sneller en beter geholpen.

In de oude situatie is het voorgekomen dat er niet genoeg personeel is voor de operatiekamer (OK) en de patiënten weer naar huis moeten. Door de verspreiding van het personeel onder de overige ziekenhuizen voorkom je een tekort aan personeel en dus dat er afspraken afgezegd moeten worden.

Bovendien zorgt de innovatie in de zorg er ook voor dat bedden steeds minder nodig zijn. In het Belgische Gent staat een nieuw ziekenhuis. Daar worden alle patiënten uitgerust met sensoren. Het aantal reanimaties in dat ziekenhuis is met tachtig procent afgenomen. De verpleegkundigen zijn dus niet meer bezig met het meten van de temperatuur, de hartslag et cetera. Dat gebeurt automatisch. Dus in de toekomst zullen er veel minder bedden nodig zijn. Er komt eerder een soort van hoogwaardige informatiehub waarbij specialisten kwetsbare patiënten goed monitoren.

Krijgen patiënten nog wel goede zorg?

Volgens het bestuur is er een tekort aan gespecialiseerd personeel, zeker rondom OK. Dat heeft gevolgen voor de kwaliteit en continuïteit. Daarbij: in Nederland zijn nu nog 66 ziekenhuizen. Er wordt voorspeld dat er in de toekomst nog maar veertig ziekenhuizen zijn voor complexe zorg. Dat houdt in dat er ook in de regio Den Haag op den duur minder ziekenhuizen zijn.

Ziekenhuizen moeten dus stappen zetten om gespecialiseerde zorg te kunnen bieden. Door meer te concentreren op twee in plaats van drie locaties, vergroot je de kwaliteit en verlaag je de kosten. Bovendien kun je zo meer goed personeel aan je binden en dus meer gekwalificeerde zorg leveren.

Maar als mensen steeds ouder worden, is er dan niet juist meer zorg nodig?

Het HMC-bestuur kijkt juist naar de toekomst, niet naar het verleden. Hoe ziet de zorg er over vijf tot tien jaar uit? In Den Haag staan vijf ziekenhuizen. Dan zijn drie HMC-vestigingen niet in de lucht te houden. Dat is veel te duur en niet efficiënt. Het bestuur had bijvoorbeeld de polikliniek open kunnen houden. Dat mensen daar alleen door de week naartoe kunnen komen en alleen op afspraak. Dat was een alternatief, maar wat schiet je daarmee op? Dat kost alleen maar geld. Dus wat mij betreft is zo'n alternatief totaal niet relevant.'

Wat betekent dat voor de zorgpremie?

De zorgkosten worden in de gaten gehouden door de Nederlandse Zorgautoriteit en de zorgverzekeraars. Zij hebben – hoewel ze dat niet zelf zullen bevestigen – contact gehad met het HMC over de gevolgen van de sluiting van Bronovo. Wat gebeurt er met de zorg en de kosten daarvan? En de continuïteit in de regio Den Haag?

Door het Bronovo-ziekenhuis te sluiten, voorkomen ze dat ook de andere HMC-vestigingen in problemen komen. En dat er onnodig geld wordt verspild. Doordat het Bronovo-ziekenhuis niet overeind gehouden hoeft te worden, voorkomt dat een stijging van de zorgpremie. Over het algemeen zal de premie wel stijgen omdat we ouder worden, maar het sluiten van ziekenhuislocaties voorkomt extra kosten.

