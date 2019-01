Deel dit artikel:













Man helpt gevangene ontsnappen in vuilniszak Vuilniszakken ter illustratie | Foto: ANP

GOUDA - Een 26-jarige man uit Gouda is opgepakt, omdat hij een gevangene zou hebben geholpen ontsnappen uit gevangenis De Schie in Rotterdam. Hij zou de gedetineerde in een grote blauwe vuilniszak naar buiten hebben gebracht. De man uit Gouda was zelf net de gevangenis uit.

De ontsnapte man (26) is nog steeds niet gevonden. Hij zat vast voor diefstal en moest nog tot december in de cel blijven. De helper uit Gouda is begin deze week opgepakt, meldt het Openbaar Ministerie vrijdag. Hij blijft voorlopig vastzitten. Ontsnappen op zich is niet strafbaar, als daarbij geen geweld of schade wordt aangericht, maar hulp bij een ontsnapping is wel strafbaar.