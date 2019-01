Audities voor straatmuzikanten? Den Haag voelt er niet veel voor

DEN HAAG - Den Haag krijgt geen audities voor straatmuzikanten. Volgens het gemeentebestuur is daar 'geen noodzaak' toe. Het ziet 'voldoende kansen' voor muzikanten om op straat te spelen met de regels die nu gelden.

Raadslid Damiën Zeller van Hart voor Den Haag/Groep de Mos pleitte in november bij Omroep West voor het invoeren van jaarlijkse audities voor straatmuzikanten. Dat zou volgens hem leiden tot 'meer openbare optredens van hoog niveau' in de stad. De goedgekeurde artiesten moesten vervolgens op vaste plekken en tijden gaan spelen.

Zeller wees het college van burgemeester en wethouders er ook op dat in steden als Rome en New York optredens van artiesten veel belangstelling trekken vanwege het hoge niveau. 'Mensen blijven daar echt staan om een optreden te bekijken en te beluisteren. Dit heeft ook een positief effect op de atmosfeer in de stad en de Haagse economie', stelde hij.



Gejengel van rondtrekkende bedelaars

Het nieuwe systeem zou ook een einde kunnen maken aan het 'gejengel van rondtrekkende bedelaars' en overlast op straat. Het raadslid: 'Door audities te houden voorkomen we dit en creëren we niveau. We missen Chuck Deely natuurlijk enorm en hoe mooi zou het zijn als iemand in zijn voetsporen kan treden.'

Wethouder Robert van Asten (D66, cultuur) antwoordt nu dat Den Haag al een heel systeem heeft opgetuigd voor straatmuzikanten. Zij mogen na een melding bij de politie muziek maken. Wel is er een uitzondering: het is niet toegestaan je panfluit, harmonica of gitaar tevoorschijn te halen in de binnenstad – het 'kernwinkelgebied'.





Wanneer je wel muziek mag maken

Dat wil niet zeggen dat hier helemaal geen muziek mag worden gemaakt. Er geldt in die straten de regel dat als een muzikant aantoont namens de lokale ondernemers of 'met draagvlak' te spelen, hij of zij toch een evenementenvergunning kan krijgen.

Van Asten: 'Op deze manier heeft de lokale ondernemer een grote stem in wie er bij hem/haar voor de deur speelt. Door de ondernemer op deze manier te betrekken bij de keuze om een straatmuzikant in de straat te laten spelen, en zo ja welke, sluit de eventuele muziek aan bij de behoefte en de wensen van de ondernemers. Bovendien vindt er op deze manier impliciet al een selectie plaats.'



Festival straatmuzikanten

Het stadsbestuur houdt ook liever vast aan deze vorm van selecteren dan een het instellen van een vakjury. Want: 'Bij selectie door een vakjury zou deze vakjury op afstand voor Haagse lokale ondernemers gaan bepalen of, en zo ja welke, straatartiest past in hun omgeving. Het college is van mening dat ondernemers uitstekend in staat zijn om zelf in onderling overleg te bepalen of zij straatartiesten uit willen nodigen en welke dat zouden moeten zijn.'

Van Asten laat Zeller niet helemaal met lege handen achter. Hij wijst erop dat in het coalitieakkoord staat dat er een festival komt voor getalenteerde straatmuzikanten. 'Het college geeft graag de suggestie mee aan de eventuele organisator van het festival om een juryelement toe te voegen.'