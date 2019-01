Alleen nog digitale tv bij Ziggo: ouderen krijgen hulp bij overzetten

DEN HAAG - Zo'n 95 procent van de de mensen in en om Den Haag zal vanaf 12 maart geen last hebben van het uitschakelen van de analoge televisie bij Ziggo. Het aantal mensen dat nog geen digitale televisie heeft ligt volgens Hans den Heijer, woordvoerder van Ziggo, op slechts vijf procent. 'Dat laatste restje willen we nu nog meekrijgen.'

Volgens Den Heijer worden de analoge zenders uitgeschakeld om zo meer ruimte vrij te maken voor andere dingen, zoals hoge internetsnelheden. 'We willen het netwerk sneller en stabieler maken', legt hij uit. 'Er wordt namelijk steeds meer data verbruikt, omdat mensen op meer verschillende manieren content bekijken.'

Maar ondanks dat het een behoorlijke operatie is, zullen de meeste mensen geen last hebben van de overgang. '95 procent kijkt al digitale tv', vertelt Den Heijer. 'Dus het laatste restje dat nu nog analoog kijkt, willen nu graag meekrijgen.'



Mantelzorg en klantenservice

Onder die vijf procent vallen echter wel veel ouderen, die toch wel een beetje in paniek raken door de afschaffing van analoge televisie. 'Dat is logisch', zegt Den Heijer. 'We hebben daarom bewust gekozen om het in een tijdsbestek van twee jaar af te schaffen, regio per regio, zodat we klanten goed kunnen helpen.'

'We leven daarbij in de tijd van mantelzorg, dus familie en vrienden die de mensen helpen', gaat Den Heijer verder. 'Dat hebben we ook al gezien in de regio's van Rotterdam en Amsterdam. We hebben ook extra mensen klaar op de klantenservice die dan de klant te woord kunnen staan als de persoon er niet uitkomt.'



Checken digitale tv

Volgens de woordvoerder van Ziggo zijn ook veel tweede tv-toestellen, zoals die in de slaapkamer, nog niet digitaal. Volgens hem is het handig om bij die toestellen ook te checken of ze nog de overstap moeten maken.

Volgens Den Heijer kun je gemakkelijk checken of je al digitale televisie hebt of niet. 'Zet je tv op nummer 14. Op het moment dat je Ziggo Sport ziet, dan kijk je op dat moment al digitaal en dan heb je de check dus al afgerond. Zie je geen Ziggo Sport, dan moet je de televisie instellen voor digitaal ontvangst.' Hoe het overzetten van je televisie van analoog naar digitaal precies werkt, legt Ziggo op een aparte website uit.

