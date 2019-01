Aad de Mos voorspelt NAC - ADO vanaf het ijs: 'Karakter tonen!'

DEN HAAG - Hij staat sinds het WK voetbal van afgelopen zomer bekend als dé koning van de voetbalvlogs. Op de markt, bij de bakker, in z'n zwembroek op het strand. Het maakt Aad de Mos helemaal niets uit. Op de gekste plekken analyseert hij voetbalwedstrijden én blikt hij vooruit. Vrijdag speelt ADO Den Haag tegen NAC.

Koning Winter deed deze week zijn intrede in Nederland en dus haalde Aad zijn schaatsen uit het vet. In de tussentijd had hij nog wel even tijd voor zijn vooruitblik op de tweede wedstrijd van 2019 voor ADO Den Haag. Drie punten zijn nodig, want: 'Als NAC deze wedstrijd wint, staan ze op twee puntjes van ADO. Immers en co moeten opstaan, karakter tonen. Bijten!'



