'Kutkeeper', dé carnavalskraker van VVSB-trainer Eric Meijers

NOORDWIJKERHOUT - Samen met de Nijmeegse band De Sjonnies brengt VVSB-trainer Eric Meijers volgende week vrijdag het nummer 'Kutkeeper' uit. Volgens de coach wordt het een carnavalskraker. 'De Sjonnies is een topband met topnummers, ook dit nummer wordt weer een hit', zegt hij in het televisieprogramma TV West Sport.

'Jullie hebben de primeur', zegt hij vervolgens lachend. 'Volgende week vrijdag gaat het op TV Gelderland los. Het is ook een beetje om dat voorval met de kutkeeper te nuanceren.'

Meijers haalde landelijke bekendheid door in de documentaire Voetbal is Oorlog meermaals het woord kutkeeper te gebruiken. De docu gaf een inkijkje in de degradatiestrijd van Achilles '29, dat toen in de eerste divisie speelde. Meijers was trainer van de Groesbeekse club.



Sjaaltjes

Met carnaval kun je op een hele ludieke manier de realiteit tentoonspreiden', vertelt de trainer over de reden voor het uitbrengen van het nummer. 'We brengen ook sjaals uit. Op de ene kant staat kutkeeper, op de andere kant topkeeper.'

LEES OOK: Aad de Mos voorspelt NAC - ADO vanaf het ijs: 'Karakter tonen!'