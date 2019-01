Otter struint rond in Aarlanderveen: 'Kroon op het werk van natuurbeheer'

AARLANDERVEEN - Otters doen het al een tijdje goed in en rond de Nieuwkoopse Plassen, maar nu zijn er ook aanwijzingen gevonden dat otters in Aarlanderveen rondstruinen. Dat meldt mediapartner Studio Alphen. Donderdagochtend zijn uitwerpselen van een otter gevonden bij de Treinweg en langs de N231.

'Die sporen noemen we spraints. Ze ruiken naar vis en zitten vol met schubben en graatjes', legt Hans Blom uit op de site van Studio Alphen. Blom is vrijwilliger bij Natuurmonumenten Nieuwkoop en de Zoogdiervereniging Nederland. Eerder werd hij door andere media al otterspotter genoemd. 'Die geuzennaam heb ik maar gehouden.'

Vorig jaar kwamen er al diverse meldingen binnen van mensen die de otter gezien zouden hebben. 'Bij de Steekterweg en een keer rond het bruggetje bij de Zegerplas en het Aarkanaal. Maar met het vinden van de spraints kunnen we met zekerheid zeggen dat de otter in Aarlanderveen is geweest', zegt Blom. De otter maakte waarschijnlijk vanuit de Nieuwkoopse Plassen een uitstapje naar de gemeente Alphen aan den Rijn.



'Kroon op het werk'

Goed nieuws volgens Blom, maar niet heel verrassend. 'In een bepaald gebied is maar ruimte voor één dominant mannetje en een aantal vrouwtjes. Daarnaast worden jongen na een jaar afgestoten en moeten ze hun eigen weg vinden.' Om die reden maken otters regelmatig uitstapjes naar omliggende gebieden, op zoek naar een nieuw leefgebied. 'Het hoeft dus niet zo te zijn dat de otter nu in Aarlanderveen gevestigd is.'

De aanwezigheid van een otter in een bepaald gebied is volgens Blom een kroon op het werk van goed natuurbeheer. 'Je hebt de zaak dan goed voor elkaar. Een otter is een toppredator, als het dier zich vestigt in een gebied gaat daar goed met de natuur. De voedselpiramide is goed gevuld en ook de waterkwaliteit is er goed.'



275 otters in Nederland

In de jaren '70 raakte de otter uitgestorven in Nederland. Jaren geleden zijn otters uitgezet in Overijssel. Die hebben hun weg gevonden naar de omgeving van de Nieuwkoopse Plassen waar ze sinds 2013 voorkomen. 'Op dit moment zijn er zo'n 275 otters in Nederland. We moeten naar de 800 tot 1.000 om te kunnen zeggen dat de populatie robuust is om te behouden.'

Blom benadrukt dat het verstandig is om te bekijken hoe de otter ook in de omgeving van Aarlanderveen beschermd kan worden. 'Een kwart van de otters in Nederland komt om in het verkeer. Als je kijkt naar het gebied rond de Ziendeweg, waar de dieren waarschijnlijk oversteken, zou het goed zijn om daar bijvoorbeeld een faunapassage aan te leggen.' In de gemeente Nieuwkoop bestaan dergelijke passages al. 'En die werken, blijkt uit camerabeelden en spraints die we vinden rond die faunapassages.'

