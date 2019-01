Kettingrukker herkent door slachtoffer terwijl hij opnieuw toeslaat

DEN HAAG - De verdachte van twee kettingdiefstallen in Den Haag moet, als het aan het Openbaar Ministerie ligt, twintig maanden de cel in. De man zou afgelopen zomer in anderhalve week tijd twee keer hebben toegeslagen. Het eerste slachtoffer was stomtoevallig getuige van de tweede diefstal en herkende de berover aan zijn stem.

Begin augustus werd een man op staat in zijn gezicht geslagen. De belager trok aan de ketting, maar omdat het slachtoffer die stevig vasthield, lukte het maar om een deel mee te nemen. De volgende dag ging de man verschillende juwelierszaken af. Bij één van de winkels bleek zijn ketting ingeleverd.

Anderhalve week later zag het slachtoffer hoe iemand op precies dezelfde manier door dezelfde man werd beroofd. Een vrouw kreeg een stomp in haar gezicht en de dader nam haar ketting mee. 'Ik hoorde hem zeggen: 'hey swa.' Doordat ik tijdens mijn beroving met hem had gesproken, herkende ik direct zijn stem', vertelde het eerste slachtoffer later aan de politie.



Getuige belt politie

De volgende dag belde een getuige van de laatste straatroof de politie. Hij had het ook zien gebeuren en zag de verdachte ineens op straat lopen. 'Normaal zou ik nooit de politie bellen, maar dit is zo'n laffe daad, dit kan niet', verklaarde de man. De gestolen ketting bleek in de tussentijd bij dezelfde juwelierszaak te zijn ingeleverd.

Nadat de verdachte was aangehouden, werd hij door de rechtbank vrijgelaten in afwachting van zijn proces. Maar omdat hij binnen een maand weer in de fout ging, werd hij opnieuw gearresteerd. Het Openbaar Ministerie verdenkt hem ook van verduistering en diefstal.



'Laffe daad'

Vrijdag werd 26 maanden celstraf geëist, waarvan zes voorwaardelijk. De officier van justitie vond de opmerking van de getuige - die de beroving een 'laffe daad' noemde - heel treffend: 'Willekeurige mensen zijn midden in de nacht het slachtoffer van de verdachte geworden. Het is heel goed voorstelbaar dat zij hier langere tijd angstig door zijn geweest. Hetzelfde geldt voor de mensen die dit in hun woonwijk hebben zien gebeuren.'