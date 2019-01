Crowdfundingsactie voor ouders omgekomen Chinese student

LEIDEN - De vakgroep Sterrenkunde van de Universiteit Leiden is bezig met een crowdfunding voor de ouders van de Chinese student Maolin Zhang. Hij kwam vorige week donderdag om het leven bij een brand in Hillegom. Als enig kind was Maolin van plan om na zijn studie zijn ouders in China financieel te ondersteunen. Omdat dat niet meer kan, wil de vakgroep minimaal 45.000 euro ophalen om ervoor te zorgen dat zijn ouders toch nog een 'pensioen' hebben.

Verslagenheid overheerst nog steeds bij de vakgroep Sterrenkunde. Het plotselinge overlijden van Maolin is een enorme schok voor zowel studenten als docenten. Om de emoties een plek te kunnen geven, hebben ze een herinneringskamer ingericht. Daarin ligt een gedenkboek en branden kaarsjes te midden van een zee van bloemen.

'We zijn met z'n allen enorm aangedaan', zegt Huub Röttgering, wetenschappelijk directeur van Instituut Sterrenwacht. Hij was ook de promotor van Maolin en kende hem dus goed. 'Ik heb het vrijdagmiddag hier verteld, en iedereen was zeer geschokt.'



Arm dorp

Maolin kwam uit een klein, zeer arm dorpje ten noorden van Peking en was geliefd binnen de vakgroep. Hij was een harde werker met een grote passie voor de sterrenkunde. 'Hij was helemaal gek ervan', zegt medestudent Reinout van Weeren. 'Maolin was ook een held in zijn dorp, omdat hij in Leiden kon gaan studeren. Hij wilde hier zijn droom waarmaken: promoveren in de sterrenkunde.'

De brand in Hillegom maakt aan die droom een abrupt einde. Inmiddels is de vader van Maolin in Nederland, samen met twee neven. Hij heeft de plek des onheils inmiddels bezocht, maar van de crowdfunding weet hij nog niks. 'We gaan hem dat straks vertellen', zegt Röttgering. 'Hij is vooral bezig met zijn omgeving en Maolin, dus dit zal hem wel verrassen.'



'Logische actie'

'Het is het enige dat we nog kunnen doen voor Maolin en zijn familie', zegt Van Weerden. 'Er zijn daar geen pensioenvoorzieningen en dus leek het ons logisch om met een crowdfunding daar iets mee te doen. Dan hebben ze toch wat geld als ze niet meer in staat zijn hun land te bewerken.'

De crowdfunding loopt inmiddels als een trein. Van de beoogde 45.000 euro is al ruim 31.000 euro opgehaald. Mensen kunnen geld doneren via deze link.

