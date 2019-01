Deel dit artikel:













VVSB-coach Meijers: 'Nacompetitie ontlopen zelfs nog mogelijk' Eric Meijers te gast in TV West Sport

DEN HAAG - Degradatie voorkomen wordt een zware opgave voor VVSB en trainer Eric Meijers. De ploeg uit Noordwijkerhout staat in de competitie vier punten achter nummer zeventien Lienden. Die zeventiende plek betekent aan het einde van het seizoen nacompetitie in plaats van degradatie. Meijers is dan ook duidelijk over zijn doelstelling. 'De laatste wedstrijd van het seizoen is tegen Lienden, dan moeten we zorgen dat het verschil maximaal drie punten is', zegt hij in TV West Sport.

Meijers is optimistisch over het restant van de competitie. 'Er zijn nog zo’n 48 punten te vergeven', weet hij. 'Als we drie keer achter elkaar winnen ziet de wereld er totaal anders uit. Dan is nacompetitie voorkomen zelfs mogelijk.' In TV West Sport heeft Meijers het ook over zijn warme band met VVSB, zijn nieuwe aanwinsten Frank Tervoert en Wesley Goeman en de carnavalskraker 'Kutkeeper' die hij volgende week uitbrengt.