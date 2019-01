Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











LIVEBLOG: Pakt ADO drie punten op bezoek bij degradatiekandidaat NAC Breda? Wilfried Kanon en Lex Immers | Foto: Soccrates Images

DEN HAAG - ADO Den Haag gaat vrijdagavond op bezoek bij NAC Breda. Vorige week legde de Haagse ploeg met name de eerste helft een prima wedstrijd op de mat. Door de rode kaart van doelman Robert Zwinkels kwamen de mannen van Fons Groenendijk toch van een koude kermis thuis. Kan ADO tegen NAC wel de drie punten pakken? Mis niet via dit liveblog of Radio West (89.3 FM).