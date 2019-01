A4 bij Leiderdorp gevaarlijkste stuk snelweg van Nederland

LEIDERDORP - De A4 bij Leiderdorp was in 2018 het gevaarlijkste stuk snelweg van Nederland. Op de weg richting Den Haag gebeurden tussen hectometerpalen 33,0 en 34,0 maar liefst 52 ongelukken. Dat meldt de Stichting Incident Management Nederland (SIMN), een stichting waarbij alle alarmcentrales en bergers van de Nederlandse hoofdwegen zijn aangesloten.

Het aantal ongelukken op het stukje weg ligt zestig procent hoger dan in 2017. Volgens SIMN wordt het hoge aantal botsingen veroorzaakt door een combinatie van factoren. De weg gaat van drie naar twee rijstroken en vlak ervoor duikt het verkeer op uit een tunnel met daarin de drukke afslag naar Leiden en de N11.

De combinatie van afslaand verkeer, plotseling daglicht en de noodzaak om vanuit de linkerbaan in te voegen maakt de kans op ongevallen aanzienlijk, zegt de stichting. Er wordt gewerkt aan plannen om de A4 te verbreden en zo de flessenhals bij Leiderdorp op te lossen.



A12 bij Gouda

In 2017 was de A12 richting Den Haag bij Gouda het op één na gevaarlijkste stuk snelweg van het land, nadat de weg in 2016 nog op de eerste plaats stond. Nu staat de weg op de vierde plaats, maar er gebeurde in 2018 wel één ongeluk meer dan in 2017: 44 om 43.

De verkeerssituatie vlak voor het knooppunt Gouwe is aangepast. Er is een parellelweg aangelegd, waardoor automobilisten die vanuit Gouda naar Den Haag willen, niet langer de rijstroken naar Rotterdam over hoeven te steken.

