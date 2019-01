ADO houdt storm NAC tegen en pakt punt in Breda

DEN HAAG - Met het nodige geluk heeft ADO Den Haag met 1-1 gelijkgespeeld tegen NAC Breda. Na een eerste helft waarin ADO de betere ploeg was, stond er de tweede helft een ander NAC op het veld. De ploeg uit Breda speelde de mannen van Fons Groenendijk helemaal weg en vergat meer dan één keer te scoren.

De eerste helft was het voetbal in Breda niet om over naar huis te schrijven. Nasser El Khayati stak met kop en schouders boven de andere 21 spelers uit. De middenvelder stond dan ook aan de basis van de 1-0 na twintig minuten. Met een schitterende dieptepass stuurde hij Sheraldo Becker weg. Die gaf een puike voorzet die door de in Londen geboren Duits-Oegandese voetballer Melvyn Lorenzen werd binnengewerkt.

Vlak voor rust had Lorenzen ook de 2-0 op zijn schoen. Een voorzet van Becker mikte hij echter net naast het doel. Tussen de 1-0 en de tweede kans van Lorenzen moest doelman Indy Groothuizen handelend optreden. De doelman, die de geschorste keeper Robert Zwinkels verving, redde bekwaam op een prima inzet van Khalid Karami. Met de 1-1 stand gingen beide ploegen rusten.



NAC herboren

NAC kwam als herboren uit de onderbreking halverwege. Eerst miste Danny Bakker een enorme kopkans voor de ploeg uit Den Haag. In de daaropvolgende tegenaanval scoorde oud-ADO-aanvaller Gervane Kasteneer op knappe wijze de 1-1. Daarna was het vooral NAC wat de klok sloeg.

Sporadisch kon ADO eruit komen. Voor de ploeg uit Brabant was vooral doelpuntenmaker Kasteneer een paar keer gevaarlijk. De verdedigers van ADO hadden hun handen vol aan de aanvaller die snel en technisch speelde.



Door het oog van de naald

Toen NAC Sullay Kaikai inbracht als spits kroop ADO door het oog van de naald. De huurling van Crystal Palace was een aantal keer enorm gevaarlijk en NAC mocht blij zijn dat er na 75 minuten voetballen nog steeds een gelijke tussenstand op het scorebord stond.

Ook in het laatste kwartier kwam NAC niet tot scoren. Fons Groenendijk zag de bui hangen en wisselde zelfs topscorer El Khayati voor Dion Malone om meer defensieve zekerheid te krijgen. Het lukte. ADO trok de 1-1 met ietwat geluk over de streep.

Scoreverloop: NAC Breda - ADO Den Haag 1-1 (0-1)



0-1 Lorenzen

1-1 Kasteneer

Van Leer ,Karami, Klomp (Kastaneer '46), Koch, Mets, Van Anholt, Rosheuvel, Verschueren, Nijholt, Lundqvist (Mühren '81), Korte (Kaikai''65)

Opstelling ADO DEN HAAG: Groothuizen, Troupée, Beugelsdijk, Kanon, Meijers ,Bakker, El Khayati (Malone '88), Immers, Becker, Falkenburg (Zhang '65),Lorenzen (Goppel '72)