Veelbesproken sociale woningen naast cultuurcomplex geschrapt: oppositie woest

DEN HAAG - De veelbesproken sociale huurwoningen in een van de torens naast het nieuwe cultuurcomplex in Den Haag worden geschrapt. De bouwer, ontwikkelaar VolkerWessels, krijgt het financieel niet voor elkaar om hier, zoals eerder afgesproken, 88 huurwoningen te realiseren. De oppositie in de Haagse gemeenteraad is 'furieus'. PvdA-fractieleider Martijn Balster: 'Wij hebben hier enorm de balen van.' En Peter Bos van de Haagse Stadspartij: 'Dit college is een ramp.'

Naast het nieuwe onderwijs- en cultuurcentrum aan het Spuiplein in Den Haag komen drie hoge torens. In één daarvan zouden 88 sociale woningen komen. De discussie daarover liep in de vorige collegeperiode hoog op. Vooral omdat de totale kosten voor het cultuurcomplex daardoor hoger werden. De gemeente Den Haag zou namelijk een miljoen euro bijdragen aan die huizen.

Vooral de PvdA, toen nog een coalitiepartij, was trots op dat resultaat. 'Wij zijn ontzettend tevreden en trots dat er 88 huurwoningen komen op een AAA-locatie. We moeten geen Amsterdam worden, geen yuppenstad. Wij moeten ervoor zorgen dat er in de hele stad sociale huurwoningen komen en niet alleen in bepaalde wijken', aldus toenmalig PvdA-raadslid Rajesh Ramnewash.



Financiering niet rond

De coalitiegenoten van destijds, VVD en CDA, voelden echter weinig voor die constructie. De VVD dreigde zelfs even tegen de plannen te stemmen. Uiteindelijk werden de gemoederen gesust en ging de raad toch akkoord met het beschikbaar stellen van het geld.

Wethouder Boudewijn Revis (VVD, stadsontwikkeling) meldt echter vrijdagavond aan de gemeenteraad dat de bouw van de sociale woningen in de toren niet doorgaat. De ontwikkelaar - die ook onderdeel is van de combinatie die het cultuurcomplex bouwt - krijgt het financieel niet rond.



'Onrendabele investering'

VolkerWessels zou hierover gesprekken hebben gevoerd met de drie Haagse woningbouwcorporaties. Maar geen van hen wil de woningen afnemen, stelt Revis. Volgens hem is sprake van een complexe ontwikkeling. 'Waarbij als gevolg van onder meer het maken van een kostbare funderingsconstructie in combinatie met de excessief gestegen bouwprijzen, is het op basis van de hieromtrent gemaakte afspraken niet mogelijk om woningen in het sociale segment te ontwikkelen en te laten exploiteren. Voor een corporatie zou dat leiden tot een buitenproportionele en daarmee niet te verantwoorden onrendabele investering.'

De miljoen euro die de gemeente ter beschikking had gesteld, kan nu worden gebruikt voor sociale woningen elders in de stad, aldus Revis. De wethouder heeft ook al plekken gevonden, waar die dan kunnen worden gerealiseerd: aan de Van Maanenkade tussen het spoor en het Rijswijkseplein, naast de ‘roze’ flat die daar al staat en aan de Zwetstraat/Scheepmakerstraat.



'Dit is echt bizar'

PvdA en HSP willen snel met Revis in debat over de kwestie. 'Zo gaat het iedere keer: als een projectontwikkelaar vraagt, draait het college', aldus Balster. 'Dit is echt bizar. Wij snappen ook niet dat GroenLinks, D66 en Groep de Mos hiermee akkoord gaan. Maar wij gaan dit niet accepteren.' Bos: 'Dit is een plek die voor iedereen toegankelijk moet zijn en niet alleen voor mensen met een dikke portemonnee.'

Zowel Balster als Bos herinneren aan de zwaarbevochten deal in het vorige stadsbestuur. 'Het lijkt erop dat dit nieuwe college alle goede dingen uit de vorige periode wil terugdraaien', aldus de laatste. Ook vrezen beide partijen dat als het hier niet lukt om met een miljoen euro steun van de gemeente sociale woningen te bouwen, dat straks nergens in de stad het geval is.