Hillegom herdenkt bij brand omgekomen Maolin Zhang

HILLEGOM - De gemeente Hillegom organiseert op initiatief van buurtbewoners komende donderdag een herdenking voor de 27-jarige Chinees Maolin Zhang. Hij kwam vorige week om bij een grote brand in zijn woning aan de Stationsweg in Hillegom.

De brand verwoestte vorige week donderdagochtend drie woningen. Pas toen de brandweer vanwege de hitte uren later naar binnen kon, werd het lichaam van Maolin Zhang gevonden. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Na de brand legden buurtbewoners bloemen voor het slachtoffer.

De gemeente laat weten er op initiatief van buurtbewoners stil wordt gestaan bij het overlijden van de 27-jarige man. Er zal worden gesproken door initiatiefneemster Annemiek Cornelissen, burgemeester Arie van Erk en Eline Bruijnzeel, de buurvrouw van Maolin. Daarna is er een minuut stilte. De herdenking zal donderdag 31 januari om 19.00 uur plaatsvinden nabij de uitgebrande woningen aan de Stationsweg.



Crowdfundingsactie

Het slachtoffer was promovendus aan de universiteit Leiden. De vakgroep Sterrenkunde is bezig met een crowdfunding voor zijn ouders, die in een arm dorpje in China wonen. Als enig kind was Maolin van plan om na zijn studie zijn ouders financieel te ondersteunen. Omdat dat niet meer kan, wil de vakgroep minimaal 45.000 euro ophalen om ervoor te zorgen dat zijn ouders toch nog een 'pensioen' hebben.

