ADO-aanvoerder Meijers na gelijkspel: 'Blij dat er afgefloten werd' ADO-aanvoerder Aaron Meijers in actie tegen NAC Breda | Foto: Soccrates Images

DEN HAAG - ADO Den Haag speelde met 1-1 gelijk tegen NAC Breda en werd in de tweede helft bij vlagen weggespeeld. ADO-aanvoerder Aaron Meijers was eerlijk na afloop. 'Ik was blij dat er afgefloten werd. NAC was dicht bij het winnende doelpunt.'

De eerste helft in Breda was voor ADO en de tweede voor NAC. '1-1 is misschien terecht’, zegt Meijers dan ook. ‘Maar ik denk dat wij achteraf het meest blij mogen zijn met een punt.’



Fons Groenendijk is het eens met zijn aanvoerder: 'We hadden de genadeklap moeten uitdelen, maar moeten nu blij zijn met een punt. Vlak voor rust dacht ik dat Melvyn Lorenzen de 2-0 zou maken en vlak na rust miste Danny Bakker een enorme kans.' Fons Groenendijk is het eens met zijn aanvoerder: 'We hadden de genadeklap moeten uitdelen, maar moeten nu blij zijn met een punt. Vlak voor rust dacht ik dat Melvyn Lorenzen de 2-0 zou maken en vlak na rust miste Danny Bakker een enorme kans.' Minder in balbezit





'De tweede helft waren we minder in balbezit', zegt de Leidenaar dan ook. 'Dan worden er andere dingen gevraagd. Dan moeten we strijden. We hebben het de tweede helft moeilijk gehad.'



