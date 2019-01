Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











ADO-keeper Groothuizen na wedstrijd tegen NAC: 'Er is de laatste tijd veel gebeurd' ADO-keeper Indy Groothuizen tegen NAC Breda | Foto: Soccrates Images

DEN HAAG - Omdat eerste keeper Robert Zwinkels geschorst was mocht Indy Groothuizen het doel van ADO Den Haag weer verdedigen. Hij speelde prima in de wedstrijd die ADO met 1-1 gelijkspeelde tegen NAC Breda. Na maanden van commotie was Groothuizen er klaar voor. 'Er gebeurde veel de laatste tijd.'

Begin november werd Groothuizen door ADO-trainer Groenendijk naar de bank verbannen en nam Zwinkels de plek onder de lat in. 'Dat zag ik wel aankomen', zegt Groothuizen. 'Maar wat er omheen kwam kijken heeft mij zeer gedaan. Vooral wat er op social media langskwam, dat had ik nog niet eerder ervaren.' 'Er gebeurde veel de laatste tijd', vervolgt hij. 'De mensen die ik lief heb en de mensen binnen de club hebben mij door deze periode heen gesleept. Vandaag was een goed moment om te laten zien hoe ik eruit ben gekomen.'

'Even wennen' Groothuizen speelde sterk tegen NAC. 'Het was even wennen', zegt hij eerlijk. 'In het begin was er wat spanning. Ik pakte een moeilijke bal en daardoor rol ik lekker in de flow. Aan het einde had ik nog een mooie redding.' 'Je kijkt uit naar die spanning', vertelt de doelman. 'Als je op het veld staat en je ziet het volle stadion dan denk je: hier doe ik het voor.' LEES OOK: ADO-aanvoerder Meijers na gelijkspel: 'Blij dat er afgefloten werd'