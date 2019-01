Deel dit artikel:













Nationale tuinvogeltelling: 'Ik geniet van wat voorbij komt vliegen' Foto: Omroep West

RIJSWIJK - 'Ik geniet van wat voorbij komt vliegen in de tuin. Nu zijn er zeven vogels geweest, vijf soorten. Dat is heel leuk.' Maarten Klein is enthousiast als hij over vogels praat. Net als duizenden andere mensen in Nederland telt hij zaterdagochtend het aantal vogels in zijn tuin in Rijswijk.

Iedereen die wil, kan meedoen aan de jaarlijkse nationale tuinvogeltelling.Drie dagen lang moet je dan een half uur lang bijhouden hoeveel vogels er in je tuin landen. Vogels die overvliegen, tellen niet mee. Ook moet je opletten dat je niet dubbel telt. 'Ik wil het laten zien aan mijn zoontje, maar ook aan mijn vrouw, dat het nut heeft om met vogels bezig te zijn. Het indirecte effect is de vogels te helpen.' Klein heeft zijn tuin zo ingericht dat het aantrekkelijk is voor vogels. 'Rekening houden met beplanting, het voeren en nestgelegenheid voor de vogels.'

'Fantastisch natuurgebied' Piet Aaldering van de Vogelbescherming Nederland is blij dat Klein rekening houdt met de vogels. 'Als je alle tuinen in Nederland bij elkaar optelt, dan heb je vier keer de Oostvaardersplassen. Als de tuinen dus goed ingericht zijn, zou het een fantastisch natuurgebied voor vogels kunnen zijn.' Tijdens het tellen zien Aaldering, Klein en zijn zoontje Max zeven verschillende vogels. 'Een ekster, spreeuw, koolmees, roodborstje en vink', somt Max op. Net als zijn vader kijkt hij graag naar vogels. 'Ik ga bij het raam zitten. Sommige vogels zie je niet zo vaak en zijn gewoon mooi.'