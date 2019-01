Deel dit artikel:













Dode in water bij Blaeupad Den Haag gevonden Foto: Regio 15

DEN HAAG - In een sloot langs het Blaeupad in de buurt van de Uithof in Den Haag is zaterdagochtend een overleden persoon gevonden.

De politie doet op dit moment onderzoek. De omgeving is afgezet. Over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekend.