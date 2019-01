Zieke Freek Vonk terug naar huis

DEN HAAG - Het lijkt erop dat Freek Vonk de opnames van Freeks Wilde Wereld in de jungle van de Filipijnen alsnog heeft moeten staken.

'Toch nog niet helemaal beter... Vanavond op naar huis...', schrijft de populaire Scheveningse bioloog en tv-maker op zijn Instagram Stories. Op de bijgevoegde foto is te zien dat hij in een ziekenhuisbed ligt.

Vonk ging de afgelopen dagen juist weer voorzichtig aan het werk nadat hij dagen ziek op bed had gelegen in een hutje op de Filipijnen. Hij vreesde dat hij was getroffen door knokkelkoorts.



Voorzichtig op pad

Vonk wilde van opgeven niets weten en liet woensdag weten dat hij zich sterk genoeg voelde om 'voorzichtig op pad te gaan en toch nog wat mooie afleveringen te maken voor Freeks Wilde Wereld'.

Of de populaite tv-maker nog iets heeft kunnen draaien sinds afgelopen woensdag, is niet bekend.